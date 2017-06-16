兰蔻联手Airbnb推跨界社交营销活动「我不怕晒」

法国兰蔻在中国市场开展整合社交营销活动，以「Dare to shine我不怕晒」为主题，成功打造中国区内首次与Airbnb的跨界合作，在中国消费升级的市场背景下，提升兰蔻「空气感」防护乳（兰蔻「小白管」防晒）在年轻消费者的知名度和喜好度。

兰蔻选择四月，当炎热，干燥，强紫外线照射已出现在各热门旅行地的时机来进行推广，鼓励消费者去旅行去探索，更重要的，在兰蔻「小白管」防晒的保护下去享受阳光，勇敢去晒。

作为世界最大旅游输出国之一，中国有着对出行防晒前所未有的市场需求，兰蔻邀请三位备受年轻人关注的旅行达人远赴极端日晒的南加州沙漠、法国尼斯和巴厘岛三地，入住Airbnb提供的度假屋，将防晒与旅行自然衔接，在不同气候、紫外线及环境条件下，进行了三天阳光挑战，展现兰蔻「小白管」三重防晒效果和清透无负担的质感。

阳狮传播旗下奢侈品品牌营销代理公司133SH ，跟随旅行达人Molly貓力在南加州沙漠挑战烈日驱车、五小时沙漠徒步和火山岩攀登，以短片的形式记录Molly貓力在肌肤面临高温、直晒和干燥的极端条件下，如何以兰蔻的防晒，完成72小时的沙漠阳光挑战。更突破传统广告的表现方式，引入紫外线贴纸的真实测试，亲证的卓越防晒效果。

为更进一步扩大传播并鼓励消费者参与「Dare to shine我不怕晒」。133SH通过朋友圈广告、活动H5页面，兰蔻官方微信推文的层层传播推广，在社交网络及电子商务平台上引起极大的关注与讨论，消费者纷纷留下互动评论。

133SH执行董事Jeanne Guillet和执行创意总监Caroline Grout de Beaufort表示：「我们团队此次的构思是将真实呈现于消费者面前。『Dare to shine我不怕晒』挑战以及与Airbnb的跨界合作均展示了兰蔻对女性美的需求和生活态度的深入洞察。」

制作名单

创意团队：

执行创意总监：Caroline Grout de Beaufort

创意总监：Henry Kwok

助理创意总监：Zoe Yu

资深美术总监：Johnny Lu

客户服务团队：

执行董事：Jeanne Guillet

客户群总监：Johanna Valade

助理客户总监：Tracy Lin

客户经理：Beni Bao

制作团队：

资深影视制片：Chewlin Chua

电视制作：Terry Jin Production硕金文化

音乐制作：GUM Shanghai

导演：Anna Wolf