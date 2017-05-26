UPS和顺丰控股成立合资公司应对中国蓬勃发展的物流需求

两大物流巨头美国UPS和中国顺丰控股（顺丰速运母公司）宣布将成立一家合资公司，合作发展并向客户提供来往中美两地的国际托运服务。

目前，该合资公司的成立正等待有关监管部门的批准，但双方表示合资公司将会借着结合两家公司互补网络的服务范围及规模、技术和物流专长，为客户提供更多样的服务、更多的路线选择、更大的货运量、以及更多的运输时间选择和服务选项。这家合资公司初时将会针对来往中美两地航线提供更具竞争力的联合服务，并将会计划拓展至全球各地市场。

顺丰作为中国目前快递市场的龙头企业，拥有近13,000个服务网点，并在中国国际配送市场拥有较高的品牌知名度。

这家中国公司的市值为290亿美元，其业务已拓展至新加坡和马来西亚市场，最近在越南和泰国开设了服务中心，进一步扩张亚洲版图。

至美国公司UPS目前的业务网点遍布全球220多个国家和地区。根据其2015年的声明表示，来自北美和欧洲的收入占比例最大，但媒体报道透露，中国和印度对国际交付服务的需求蓬勃发展，驱使UPS在亚太地区的业务在过去三年迅速增长。

UPS亚太区总裁Ross McCullough形容这是一次「令人兴奋」的合作。「我们将致力于推出更具优势的物流产品和服务，助力B2B和B2C客户的跨境贸易。」

顺丰控股副总裁黄德麟表示：「随着中国电子商务市场以及移动互联网的高速发展，用户对跨境物流服务的需求复杂多变，需要迅速响应、灵活处理。基于这些变化，现代物流企业必须快速迭代、协同创新，才能帮助我们的商业伙伴成长，在新形势下取得竞争优势。」