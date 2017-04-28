Mediacorp

宝洁将削减20亿美元营销预算

宝洁表示将要在未来5年内削减20亿美元营销预算。这是去年它公布100亿美元成本缩减计划之后，首次公布具体的执行方案，除了20亿美元的营销成本之外，剩下超过成本节省将来自原材料、包装、生产及运输过程。

在市场营销领域，宝洁将减少10亿或以上的媒介渠道购买预算，但它没有具体公布是具体的媒体类型；以及5000万或以上的广告代理公司费用。另外5000万将涉及门店宣传物料以及直接针对消费者推广项目，例如试用装的派发。整个2016财年，宝洁的推广成本达到了150亿元。

营销支出削减来自财政第三季度盈利报告，该公司错失了销售增长预期，并在发展中市场失去了市场份额，尽管远足广告支出。

财报显示宝洁的净销售额为156亿美元，比上年下降了1%。宝洁指其市场增长放缓，受到持续地缘政治挑战以及国际汇率变化的影响。于此同时，宝洁第三财季的有机销售额实现了1%的增长，主要由于有机出货量增长1%。

「我们看到了超过20亿美元的营销支出，其中有一半或更多来自于媒体，或消除供应链浪费。」宝洁首席财务官Jon Moeller在周三的财报电话会议上表示。

「我们将目标锁定在降低工程处费用和广告生产成本上的一半以上。而我们看到的约有50亿的销售额来自店内材料，直接以消费计划为主，并提高了试用和抽检方案的效率。」

宝洁一直在努力缩减营销方面的投入，或许它也意识到，在与代理公司合作过程中不必要的流程，以及一些渠道上的无效投放带来了巨大的成本压力。从2014年开始，宝洁逐步把全球的广告和PR代理商由6000个精简到3000个。

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