亚洲航空举办机餐体验活动

亚洲航空举行了第一届机餐品牌SANTAN美食节，也是亚洲地区最大的机餐体验活动，提供来自东南亚的餐饮美食。

此次美食节活动邀请了来自16个市场的超过200名媒体和网络达人，分别来自新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、柬埔寨、老挝、缅甸、文莱、印度、中国（大陆及台湾地区）、日本、韩国和印度等。

该活动展示了来自亚洲航空各个航线供应的SANTAN菜单中的美味餐食，包括由亚洲航空集团机餐餐饮区域经理大厨Calvin Soo炮制的绿咖喱搭配香喷白米饭、以及亚洲航空X客舱乘务员Assraf Nasir的表演等。

亚洲航空集团首席执行官东尼•费南德斯（Tan Sri Tony Fernandes）表示：「美食是东南亚的特色，我们要做的就是将东盟的特色美食带入SANTAN菜单中，以创造出独一无二的美食风格，将地面餐厅享受美食的体验带到机上。机餐的品质和价格是很大的挑战，但我们对SANTAN充满信心，它将成为第一个美味又实惠的机上餐厅品牌。」

他补充说：「通过我们在数字化应用方面的加强，我们将利用超过4亿乘客的数据信息为大家提供更好的机上服务，包括SANTAN系列机餐。我们将尽快实施电子销售（ePOS）系统，使点餐和付款与在普通餐厅一样容易，以更好地满足乘客的需求。」