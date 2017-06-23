姚明夫妇获任命为公主邮轮「盛世公主号」命名大使

嘉年华集团旗下公主邮轮宣布，前中国男篮球员姚明携夫人叶莉将共同担任「盛世公主号」命名大使，为全球首艘专为中国市场量身定制的国际化邮轮送上美好祝愿。

盛世公主号命名仪式将于7月9日在上海隆重举行。此次命名仪式将延续航海时代邮轮命名传统，同时精彩呈献盛世公主号从罗马到厦门航行期间的中国传统、现代与西方文艺表演。

公主邮轮兼英国嘉年华邮轮有限公司澳大利亚区集团总裁珍•斯瓦兹（Jan Swartz）表示：「姚明先生在中国和美国体坛均取得重大成就并做出杰出贡献，充分展现了公主邮轮『东西方交融』的国际化邮轮品牌精神。」

公主邮轮中国区副总裁兼总经理王萍说道：「作为『家庭出游最佳邮轮品牌』，我们非常关心中国青少年儿童的成长。通过姚明、叶莉夫妇担任盛世公主号命名大使，我们相信这对夫妇能够彰显公主邮轮作为全球旅行大师致力于为宾客创造珍贵难忘的家庭度假体验的决心和努力。」

公主邮轮还推出了由《探索频道》 、加利福尼亚科学中心和来自麻省理工大学和斯坦福大学的教育工作者们共同开发的亲子教育项目——探秘营（Camp Discovery），旨在培养孩子的创造力和学习能力。

目前，盛世公主号正在进行为期49天的「海上丝绸之旅」——从意大利罗马出发，沿古代海上丝绸之路，最终抵达中国上海，期间将到访包括雅典、迪拜、科钦、新加坡、巴生港及厦门在内的22个港口，并最终抵达上海吴淞口国际邮轮港。

盛世公主号将在2017年7月11日正式开启以上海为母港的首个航季。