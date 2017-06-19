可口可乐推出新包装吸引年轻人

为吸引年轻的中国消费者，可口可乐中国最近推出全新「密语瓶」，加入年轻人的聊天方式。

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这是可口可乐与麦肯上海携手推出的「让夏天更有聊」营销战役的一部分，「密语瓶」上的「密语」包括中国年轻人每天创建和使用的不同表情包和语言。

此外，还推出了两支专属广告片，将通过电视和各大数字平台进行投放，故事围绕与年轻人最关注的两大主题——友情和爱情。先行上线的「寻友记」邀请了人气高涨的鹿晗担纲主演，粉丝们可以跟着鹿晗的步伐，通过「密语瓶」上的「密语」与朋友建立联系。

可口可乐中国还特别定制了「鹿晗瓶」，限量发售，以吸引其3,300万微博粉丝。

而第二支广告片「分手篇」将于7月中旬上线，讲述一对年轻情侣的第一次约会，第一次亲吻，第一次争吵和第一次分手，以及可口可乐将如何成为他们之间的纽带。

可口可乐中国市场总监林绮云（Shelly Lin）表示，品牌认为，语言在当下不仅仅是交流工具，更象征着情感和联系的建立。而年轻人不仅承袭了语言文化——他们还在积极创造新的词汇和新的表达方式。

她解释说：「除了往年使用过的音乐和视频元素，我们今年的挑战是要找到激发年轻人兴趣的新方法。」因此品牌通过这些年轻人自主创造的网络流行语作为加强沟通的突破口。

麦肯亚太区副主席Cia Hatzi补充表示：「除了表情包之外，瓶身上的『密语』还有数字和符号，消费者可以借助可口可乐传递心情，将不同的情绪实体化，与朋友建立更亲密的联系。」

「密语瓶」将在中国市场全面上线，并将通过植入广告和品牌赞助等方式扩大影响，进一步增加可口可乐夏季营销的讨论热度。