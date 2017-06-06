亚洲生物能源与中国公司合作，开拓清真食品出口业务

技术孵化器亚洲生物能源（AsiaBio）宣布其子公司Asiabio Capital与三家中国企业达成协议，生产和出口清真认证食品到全球市场。

三家公司分别是香港雨润子辰国际集团有限公司（YRZC）、Shan Xi Hong Hui Food Limited Liability Company（SXHHF）和山东王家园子清真食品酿造有限公司（SDWJYZHFB）。

香港雨润子辰国际集团有限公司于2011年3月30日成立，是一家香港私人有限公司，主要从事电影电视制作、城市旅游规划和品牌营销推广等项目。

山东王家园子清真食品酿造有限公司是位于中国山东的主要清真食品酿造公司，而Shan Xi Hong Hui Food是位于中国陕西渭南市的烘焙食品、芝麻籽、面粉和糖生产公司。

在谅解备忘录下，Asiabio Capital将作为全球清真认证的食品产品发展和质量管理中心和监管机构，同时YRZC将作为其在中国的独家业务开发代理。

这次谅解备忘录还表示，Asiabio Capital和YRZC将接受其他两家公司的产品，前者将代表YRZC向马来西亚伊斯兰教发展局（Jabatan Kemajuan Islam Malaysia，JAKIM）申请清真认证执照。